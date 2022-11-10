Почти 7 лет колонии получил пыталовец за смерть велосипедиста

11:21, 10 ноября 2022, ПАИ

37-летний житель Пыталовского района получил 6 лет и 7 месяцев колонии за ДТП со смертельным исходом, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области.

В декабре 2020 года нетрезвый подсудимый с превышением скорости ехал из Пыталово в сторону деревни Вышгородок, в это время он сбил двигающегося в попутном направлении велосипедиста. В результате полученных травм велосипедист скончался на месте ДТП.

Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил подсудимому наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, приговором постановлено взыскать компенсацию морального вреда с подсудимого в пользу 4 несовершеннолетних детей погибшего в размере 1,2 млн рублей.