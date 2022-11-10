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Происшествия

За сутки заболело ковидом и вылечилось от него одинаковое число псковичей

Еще 21 случай заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки. За весь период пандемии заболели 125 295 жителей региона, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего выздоровели 123 107 псковичей (за сутки – 21), умерли 1940 пациентов.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40997/11
Великие Луки – 18203/2
Бежаницкий район – 1607/0
Великолукский район – 2845/1
Гдовский район – 2250/0
Дедовичский район – 3081/0
Дновский район – 1021/1
Красногородский район – 1129/0
Куньинский район – 1065/0
Локнянский район – 1207/0
Невельский район – 5639/0
Новоржевский район – 1349/0
Новосокольнический район – 3305/0
Опочецкий район – 3834/0
Островский район – 6092/0
Палкинский район – 1270/0
Печорский район – 2973/2
Плюсский район – 1972/0
Порховский район – 4553/0
Псковский район – 9703/3
Пустошкинский район – 1580/0
Пушкиногорский район – 1794/0
Пыталовский район – 1922/0
Себежский район – 2992/0
Струго-Красненский район – 2120/1
Усвятский район – 746/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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