Псковская библиотека победила во всероссийском конкурсе

16:18, 10 ноября 2022, ПАИ

Псковская детская экологическая библиотека «Радуга» заняла второе место среди городских библиотек в номинации «Лучший модельный фонд детской (специализированной) библиотеки» всероссийского конкурса «Золотая полка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

Год назад библиотека «Радуга» стала модельной. Она выиграла грант Министерства культуры и смогла обновить свои интерьеры и фонды. В частности, библиотека смогла выбрать в каталогах и приобрести 4397 новых печатных изданий. При этом сотрудники библиотеки так грамотно и творчески подошли к выбору новых книг, что в очередной раз были отмечены за свой профессионализм коллегами на самом высоком уровне.

Заведующая библиотекой «Радуга» Ольга Незнанова отметила, что из рейтинга ста лучших детских книг этого года, который был составлен Российской библиотекой, 73 книги уже вошли в фонд новой псковской детской экологической библиотеки. Среди них 23 книги, которые недавно стали лауреатами всероссийских и международных премий.

На вопрос организаторов конкурса «Золотая полка», как библиотека «Радуга» продвигает новые книги, сотрудники этой библиотеки рассказали про свои выставки, презентации, инсталляции, созданные интернет-ресурсы и о том, что у них в учреждении действуют сразу два читательских объединения. В частности, клуб «Домовёнок», члены которого регулярно знакомятся с книгами необычных форматов. И клуб «Культурный код», который помогает подросткам развивать литературный вкус и творческое мышление. Кроме того, сотрудники библиотеки «Радуга» активно продвигают книжные новинки в социальных сетях, создали там авторский паблик про современную литературу, регулярно проводят встречи с популярными писателями, организуют сетевые акции.

Благодаря победе в конкурсе сотрудники Детской экологической библиотека «Радуга» смогут пройти бесплатное обучение по программе повышения квалификации «Современная детская литература» от Российской государственной детской библиотеки и получат коллекцию книг от партнеров конкурса.