Проблемы незрячих псковичей выслушали на приёме депутаты

17:50, 10 ноября 2022, ПАИ

Проблемы трудоустройства инвалидов по зрению и сложности реализации продукции предприятия «Нива» обсудили в преддверии Международного дня слепых в общественной приёмной партии «Единая Россия». Очередной тематический приём граждан провели вице-спикер областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и депутат Псковской городской Думы, руководитель Псковского отделения ВОИ Марина Борисенкова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

По словам председателя регионального отделения Всероссийского общества слепых Владимира Прокудина, незрячим псковичам доступен весь перечень льгот, предусмотренных на федеральным уровне. Однако куда более актуальным вопросом является поддержка специализированных предприятий.

«Наша хлебобулочная продукция пользуется хорошим спросом, но почему-то не все сетевые магазины хотят с нами работать», - обозначил проблему сбыта Владимир Прокудин.

Несколько лет назад инвалиды по зрению выпускали около тонны хлеба, сейчас объём продукции снизился до 800 кг. Схожая ситуация на производстве электротехнической продукции, где вместо 20 рабочих мест задействовано только два сотрудника. Увеличение объёмов позволило бы повысить занятость инвалидов.

«У производства слепых есть большой плюс – в продукции, которую они собирают, меньше брака, потому что незрячие всё делают руками», - поддержала коллегу Марина Борисенкова.

Депутат городской Думы также обратила внимание, что организации и предприятия не выполняют установленные федеральным законом квоты по трудоустройству инвалидов – штрафные санкции не так велики, многие работодатели готовы скорее заплатить штраф, чем принять инвалида на работу. По словам Марины Борисенковой, в правительственном комитете по труду и занятости населения знают о положении дел и намерены активизировать взаимодействие с работодателями.

Отдельные сложности для предприятия слепых «Нива» представляет участие в конкурсных процедурах, есть проблемы с выплатой бюджетных субсидий. Также участники встречи обсудили вопросы доступности медицинской помощи для незрячих граждан и возможность организации вечернего обучения для тех из них, кто не получил среднее образование.

Заместитель председателя правительственного комитета по социальной защите Татьяна Николаева поинтересовались у руководителя общества слепых, почему помощью собак-поводырей пользуются всего три инвалида по зрению.

Причина, как оказалось, в недостаточной информированности граждан. «Никакой очереди нет. Решение принимает медико-социальная экспертиза. Должны быть подходящие жилищные условия и отсутствие аллергии на шерсть животного. В клубе собаководов слепому подберут собаку в соответствии с его предпочтениями», - рассказал Владимир Прокудин.

По мнению Игоря Дитриха, обозначенные экономические вопросы требуют дополнительной проработки с участием специалистов. Вице-спикер предложил провести через неделю отдельную такую встречу на площадке Собрания депутатов. Вопросы социального характера, в том числе возможности использования собаки-поводыря, других мер поддержки, депутат предложил вынести на заседание круглого стола по проблемам инвалидов – решение о его проведении было принято на тематическом приёме слабослышащих граждан. Встреча пройдёт с участием представителей органов региональной и муниципальной власти, здравоохранения, образования, социальной защиты и других заинтересованных ведомств 2 декабря, накануне Международного дня инвалидов.