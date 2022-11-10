В ПсковГУ открылась площадка для совместных проектов молодёжи России и Белоруссии

20:58, 10 ноября 2022, ПАИ

«Точка кипения» АСИ с международной повесткой открылась в ПсковГУ. Это площадка для развития коммуникации и совместных проектов молодёжи России и Белоруссии, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В корпусе на улице Льва Толстого обустроили новое пространство с просторным холлом, лекционным залом, коворкингом и переговорными комнатами.На его базе будут проходить стратегические сессии, программы обучения, молодёжные мероприятия, курсы повышения квалификации, работа в области цифровой трансформации и многое другое. «Здесь молодёжь будет реализовывать свои идеи, придумывать и проводить различные мероприятия», — добавил губернатор.

​

«Уверен, эта площадка станет местом рождения множества новых проектов, направленных на развитие региона и укрепление приграничного сотрудничества. Желаю успехов!» — заключил Михаил Ведерников.