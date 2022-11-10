В Пскове восстанавливают освещение после обращений горожан

21:24, 10 ноября 2022, ПАИ

Множество сообщений от жителей города Пскова по поводу уличного освещения зафиксировали сотрудники ЦУР Псковской области. В обращениях горожане упоминали улицу Звёздную, проспект Энтузиастов, Сиреневый бульвар, территорию сквера на улице Западной и другие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

ЦУР подготовил аналитику и передал её в администрацию города, после чего администрация проверила информацию и обеспечила выполнение необходимых работ. В результате:

– восстановили освещение на улицах Ротной, 23 Июля и Стахановской,

– освещение на проспекте Энтузиастов и на улицах Труда, Звёздной, Новосёлов, Лепешинского, Николая Васильева работает в штатном режиме,

– до 30 ноября восстановят освещение на улице Киселева у домов № 25, 27, 27а, 29,

– в рамках второго этапа реконструкции улицы Кузбасской Дивизии появится освещение на территории сквера на улице Западной (сейчас там нет линий наружного освещения).