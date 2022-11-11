Росавиация продлила ограничение полётов в аэропорты юга России до 21 ноября

09:19, 11 ноября 2022, ПАИ

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 21 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Полеты по-прежнему запрещены в аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты. Перевозка пассажиров осуществляется по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Запрет на полеты в 11 аэропортов России был введен 24 февраля в связи с началом военной спецоперации на Украине.