Бесплатные курсы по программированию предлагают псковским школьникам

14:31, 11 ноября 2022, ПАИ

Учащиеся 8–11 классов из Псковской области могут записаться на бесплатные курсы по программированию до 18 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Школьникам доступны более 50 образовательных программ от ведущих учебных центров и известных ИТ-компаний, таких как Яндекс, Фоксфорд, Алгоритмика, Университет Иннополис, 1С, Учи.ру. На участие в образовательном ИТ-проекте «Код будущего» в регионе подано более 400 заявок.

Заявки на обучение оформляются через Госуслуги. Это может сделать как сам школьник, так и его родители (законные представители).