Псковичи просят установить в городе дополнительные столы для настольного тенниса

15:59, 11 ноября 2022, ПАИ

1 700 жителей Пскова разных возрастов занимаются настольным теннисом, сообщил, ссылаясь на данные статистики, председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Потенциал у этого вида спорта огромный. По большому счёту многие вещи, в том числе среди молодёжи, происходят благодаря поддержке Юрия Сорокина [депутат Псковского областного Собрания, руководитель одного из псковских заводов - ред.], потому что он взял за правило поддерживать те школы, где преподаватели и директора готовы развивать настольный теннис», - отметил он.

При этом условие одно - регулярное преподавание настольного тенниса. «Эта работа позволяет пропагандировать этот вид спорта среди школьников, что приводит к росту числа занимающихся, влияет на результаты», - подчеркнул Александр Гаврилов.

Он также напомнил, что при поддержке губернатора Михаила Ведерникова в Пскове установили два антивандальных теннисных стола. Один из них расположен на улице Шуйского, а другой - в Финском парке. «Сегодня к нам поступают обращения жителей города с просьбой поставить ещё столы в ряде точек, так как сейчас люди приходят, стоят очередь, чтобы поиграть. Это говорит о том, что настольный теннис в Пскове нужно поддерживать», - заключил председатель комитета.