Михаил Ведерников заявил, что не все жители Латвии поддерживают русофобские взгляды

17:18, 12 ноября 2022, ПАИ

Далеко не все граждане Латвии разделяют русофобские взгляды. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения «Своих не бросаем».

«Там остается большое количество здравомыслящих людей, которые готовы бороться за правду и свою историю. В их числе – латвийский краевед, филолог и публицист Влад Богов. Он выпустил книгу «Саласпилс. Забытая история», презентация которой состоялась на днях в Пскове», - рассказал губернатор.

Он пояснил, что это документальная книга архивных свидетельств злодеяний немецких нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Автор работал над книгой десять лет, по крупицам собирая информацию. В книге он рассказывает историю самого большого концлагеря на территории Прибалтики, о его пленных и работниках.

«Лагерь был построен рядом с Ригой и существовал с 1941 по 1944 год. По некоторым данным, здесь было убито более 80 тысяч евреев из разных стран. Самое ужасное: детей там продавали на хутора или отдавали на медицинские опыты. По разным источникам, через концлагерь прошло от 12 до 35 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет», - сказал глава региона.

Он также добавил, что в книге перечислены имена более шести тысяч людей, которые прошли через лагерь. И они занимают почти половину издания. В списке пленных – около 200 имён псковичей.

«Хочу выразить искреннюю благодарность автору за такой важный труд по сохранению нашей общей истории и памяти», - поблагодарил Михаил Ведерников.

В одном из интервью автор отмечал, что сегодня на месте концлагеря организовали мемориал. «Но информация там представлена очень однобоко и не передает того ужаса, что пережили заключенные. Мол, будни узников начинались с утренней проверки, потом они шли пить кофе и завтракать. Но нет упоминания того, что кофе было невозможно пить, а суп – есть», - отметил губернатор.

«Сегодня, как никогда, важно сохранять и доносить до людей правду о прошлом и настоящем. Это наш общий гражданский долг перед поколением победителей и напоминание о том, чего мы никогда не должны допустить вновь», - подытожил глава региона.