Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников заявил, что не все жители Латвии поддерживают русофобские взгляды

Далеко не все граждане Латвии разделяют русофобские взгляды. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе своего видеообращения «Своих не бросаем».

«Там остается большое количество здравомыслящих людей, которые готовы бороться за правду и свою историю. В их числе – латвийский краевед, филолог и публицист Влад Богов. Он выпустил книгу «Саласпилс. Забытая история», презентация которой состоялась на днях в Пскове», - рассказал губернатор.

Он пояснил, что это документальная книга архивных свидетельств злодеяний немецких нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Автор работал над книгой десять лет, по крупицам собирая информацию. В книге он рассказывает историю самого большого концлагеря на территории Прибалтики, о его пленных и работниках.

«Лагерь был построен рядом с Ригой и существовал с 1941 по 1944 год. По некоторым данным, здесь было убито более 80 тысяч евреев из разных стран. Самое ужасное: детей там продавали на хутора или отдавали на медицинские опыты. По разным источникам, через концлагерь прошло от 12 до 35 тысяч детей в возрасте от 0 до 17 лет», - сказал глава региона.

Он также добавил, что в книге перечислены имена более шести тысяч людей, которые прошли через лагерь. И они занимают почти половину издания. В списке пленных – около 200 имён псковичей.

«Хочу выразить искреннюю благодарность автору за такой важный труд по сохранению нашей общей истории и памяти», - поблагодарил Михаил Ведерников.

В одном из интервью автор отмечал, что сегодня на месте концлагеря организовали мемориал. «Но информация там представлена очень однобоко и не передает того ужаса, что пережили заключенные. Мол, будни узников начинались с утренней проверки, потом они шли пить кофе и завтракать. Но нет упоминания того, что кофе было невозможно пить, а суп – есть», - отметил губернатор.

«Сегодня, как никогда, важно сохранять и доносить до людей правду о прошлом и настоящем. Это наш общий гражданский долг перед поколением победителей и напоминание о том, чего мы никогда не должны допустить вновь», - подытожил глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

12 ноября 2022

Михаил Ведерников прокомментировал ситуацию на Херсонском направлении
12 ноября 2022

Профсоюзные активисты вошли в состав молодёжного совета при Псковской гордуме
11 ноября 2022

Начало работы Псковской гордумы нового созыва обсуждают в медиацентре ПАИ
11 ноября 2022

Ликбез по созданию ТОСов провели для псковских депутатов
08 ноября 2022

В администрации Пскова произошли кадровые изменения
08 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Инаугурация главы Пскова Бориса Елкина
08 ноября 2022

Борис Елкин вступил в должность главы Пскова
07 ноября 2022

Сергей Дмитриев назначен министром внутренней политики Херсонской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...