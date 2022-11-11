В Псковском районе построен газопровод для газификации деревни Соловьи

22:19, 11 ноября 2022, ПАИ

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяжённостью 1,8 километра и установили пункт редуцирования газа для догазификации 101 домовладения в деревне Соловьи Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

«До границ 49 земельных участков в рамках договоров построены газовые сети. После ввода газопровода в эксплуатацию приступим к подключению домовладений, готовых к приёму газу», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.