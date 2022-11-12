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Вопросы духовно-нравственной работы с осуждёнными обсудили в областном УФСИН

Круглый стол, посвящённый вопросам взаимодействия духовенства и работников УИС в сфере исправления, ресоциализации и духовно-нравственного просвещения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, состоялся в рамках недели межрелигиозного диалога в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в мероприятии приняли помощник начальника управления по работе с верующими Михаил Федоров, священнослужитель Владимир Савин, сотрудники отделения воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Псковской области. 

В ходе встречи рассмотрены правовые и организационные аспекты деятельности священнослужителей, окормляющих учреждения УИС. Отдельное внимание уделено обсуждению участия представителей духовенства в воспитательной работе с осуждёнными, в формировании у них нравственных ценностей, в профилактике экстремизма и терроризма.

Единогласно участники круглого стола сошлись во мнении, что одним из востребованных направлений взаимодействия системы исполнения наказаний и церкви является подготовка осуждённых к освобождению и их последующая социальная реабилитация. В УФСИН России по Псковской области этому уделяется большое внимание.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Так, регулярно в подведомственных учреждениях проводятся профилактические мероприятия с лицами, отбывающими наказание. Налажена такая работа и на недавно открывшемся в городе Невеле участке ИЦ-1. На днях подразделение посетил настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи иерей Дмитрий Гильмияров, где встретился с осуждёнными и провёл беседу на тему главных жизненных ценностей, а также недопущения распространения идей религиозного экстремизма.

В пресс-службе отметили, что завершилось мероприятие подведением общего итога. Стороны выразили уверенность, что взаимное сотрудничество будет продолжено, и договорились о дальнейших шагах в реализации совместных планов.

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