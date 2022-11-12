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Общество

В великолукском «Кванториуме» стартовал дизайн-хакатон

Открытие Всероссийского межрегионального очно-заочного форума CREATON 2022, в котором принимают участие 94 команды из 34 субъектов страны, состоялось в великолукском «Кванториуме». Участники пробуют себя в двух направлениях: это графический дизайн и 3D-моделирование и макетирование. Об этом пишет издание Luki-News. 

Фото: luki-news.ru

С напутственной речью для команд выступил директор «Кванториума» Дмитрий Кривогузов: «Уважаемые участники, мы очень рады вас здесь видеть. Приятно, что на наше мероприятие приехали представители разных городов. У вас сегодня первый день, волнительный, кто-то не знает, что здесь будет происходить. Я хочу вам сказать, что наши организаторы очень постарались и подготовили для вас что-то увлекательное, поэтому не переживайте. Всем удачи!» — сказал он.

В программу первого дня дизайн-хакатона CREATON 2022 вошли мастер-классы по разным направлениям. С 14 часов команды начали работу над кейсами на трёх тематических площадках, а в конце дня посетили развлекательное мероприятие «Квиддич».

На 12 ноября запланирована работа над кейсами с перерывом на мастер-класс, где участники создадут сувениры в стилистике «Гарри Поттера». В конце дня пройдут съёмки тематического фильма, режиссёром которого выступит Сергей Иванов.

В последний день фестиваля, 13 ноября, команды внесут финальные правки в свои работы и защитят проекты. В связи с большим количеством участников победителей объявят 14-15 ноября.

Фото: luki-news.ru

Подробностями о CREATON 2022 с изданием поделилась педагог дополнительного образования и организатор дизайн-хакатона Екатерина Михайлова: «Все мероприятие будет проходить в стилистике «Гарри Поттера», поэтому и технические задания также будут связаны с этой киновселенной. Форум является межрегиональным мероприятием и проходит в смешанном формате. Всего сегодня на площадке «Кванториума» собралось 48 участников из Великих Лук, Томска, Оренбурга и Первоуральска».

Дизайн-хакатон CREATON 2022 пройдёт на площадке детского технопарка «Кванториум» с 11 по 13 ноября.

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