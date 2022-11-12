Очередной тур фестиваля детского творчества «Мы из будущего» проходит в Опочке

15:14, 12 ноября 2022, ПАИ

Зональный отборочный тур областного фестиваля детского творчества «Мы из будущего» проходит сегодня в Опочке. Об этом пишет газета «Красный маяк».

«Мероприятие собрало около 100 участников. Это как отдельные артисты, так и творческие коллективы из Опочки, Острова, Пыталово, Пушкинских Гор, Красногородска, Бежаниц, Струг Красных, Псковского района. Ребята демонстрируют свои таланты в вокале и хореографии», — говорится в сообщении.

После подведения итогов лучшие коллективы и исполнители примут участие в заключительном гала-концерте областного конкурса «Мы из будущего», который пройдёт 17 декабря в Пскове.