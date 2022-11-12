Опрос показал, что женщины в Пскове после утренней зарядки продуктивны больше, чем мужчины

15:50, 12 ноября 2022, ПАИ

Женщины, которые занимаются спортом перед работой, оценивают свою продуктивность выше. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом в Пскове мужчин, которые находят время для занятий спортом перед уходом на работу, больше, чем женщин: 11 и 9 % соответственно.

Отмечается, что средние оценки рабочей продуктивности мужчин практически не отличаются среди тех, кто делает зарядку, и тех, кто не делает. Причём среди мужчин, которые дружат со спортом по утрам, больше и тех, кто оценивает продуктивность на максимальный балл (48 %), и тех, у кого она минимальна (7 %). Последние либо слишком усердствуют со спортивными нагрузками и на работу просто не остается сил, либо не вполне честны в оценках частоты занятий спортом.



У женской половины аудитории средние оценки личной продуктивности на работе выше среди тех, кто занимается спортом перед началом трудового дня: 4,8 баллов против 4 баллов среди тех, кто не делает с зарядку.