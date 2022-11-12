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Ключевые проекты в Пскове обозначил губернатор Псковской области

Ключевые проекты в Пскове обозначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Первоочередные задачи, которые стоят перед главой Пскова Борисом Елкиным, и приоритетные городские проекты обозначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Александру Машкарину, автору и ведущему программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

В частности, глава региона отметил, что «нужно завершить строительство школы на ул. Киселева». Кроме того, заявил он, «в следующем году планируем завершить реконструкцию кинотеатра «Октябрь»»:  «Нам не хватает чуть больше 200 млн рублей, но мы уже проговорили этот вопрос с правительством России — нас в следующем году обязательно поддержат», - сообщил Михаил Ведерников.

Губернатор обозначил, что «есть планы по развитию нескольких городских территорий»: «Скорее всего, это будет больше всего дорожный фонд. Когда мы реконструируем объекты, то стараемся провода убирать под землю, менять коммунальные сети и по всем современным  стандартам класть асфальт. Есть несколько проектов общей стоимостью больше 1,5 млрд рублей. Ведем сейчас с Минтрансом переговоры по этому поводу», - заявил он.

Одним из наиболее заметных и важных проектов для Пскова губернатор назвал строительство Северного обхода. «Это областной проект. Он, безусловно, позитивно скажется и на экологии, и на комфорте, и на трафике. Потому что весь транзитный транспорт, особенно крупногабаритный, будет проходить в объезд Пскова. Есть определенные сложности с федеральным финансированием, но сейчас проектно-сметная документация проходит экспертизу, и первый этап реализации оставшейся части проекта начнется в следующем году. Проект разбит на несколько лет, но если выйдут серьезные подрядчики, возможно, они смогут вести этот проект опережающими темпами, а нашей задачей тогда будет работать с правительством, с Минстрансом, чтобы передвинуть финансирование «влево» и закончить проект быстрее», - рассказал Михаил Ведерников.

Обновление парка пассажирских автобусов в Пскове, губернатор Михаил Ведерников назвал еще одним важнейшим для города проектом.

«Конечно, нынешняя ситуация на многое откладывает отпечаток. Мы рассчитывали получить дополнительную помощь из федерального бюджета. Пока, к сожалению, об этом речь вести не приходится. Но мы провели совещание, скорее всего пойдем по лизинговой программе, возможно, с нашими партнерами из Белоруссии: их техника достаточно хорошо зарекомендовала себя. Купим определенное количество, и будем ежегодно стараться обновлять подвижной автобусный состав. Автобусы будут на газовом оборудовании, а это экология, экономия для предприятия», - сообщил он в эфире программы «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский».

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