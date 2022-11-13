Всемирный день доброты празднуется сегодня

09:11, 13 ноября 2022, ПАИ

День доброты во всём мире отмечается ежегодно 13 ноября, пишет calend.ru. Датой праздника выбран день открытия в 1998 году в Токио первой конференции Всемирного движения доброты.

В мероприятии приняли участие представители Австралии, Канады, Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США (позднее к движению присоединились и другие страны).

Сама организация «Всемирное движение доброты» создана в Японии в 1997 году и собрала единомышленников из разных стран – волонтёров и добровольцев, которые действуют по всему миру и своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок. Общение участников сегодня происходит посредством интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения.

В России впервые День доброты прошёл в 2009 году. Тогда в Москве на Манежной площади по инициативе журнала Psychologies состоялся флешмоб, в котором приняли участие все желающие. Участники взялись за руки, образовав круг, в центре которого оказался глобус часов мира. Это был символический знак солидарности со всем миром и теми странами, в которых проходит День доброты. В этот же день в разных местах столицы были организованы специальные почтовые пункты доброты, где любой мог написать добрые письма жителям интернатов для пожилых людей со словами участия и поддержки.