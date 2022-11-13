Белорусский шеф-повар раскрыл секрет шашлыка, который понравился Лукашенко

17:06, 13 ноября 2022, ПАИ

Рецепт шашлыка, который попробовал и высоко оценил президент Беларуси на озере Вяча во время первого чемпионата Беларуси по колке дров среди журналистов и блогеров, рассказал один из лучших шеф-поваров Беларуси Леонид Могдалов.

Мясная продукция была предоставлена «Минским мясокомбинатом», а шашлык готовил по авторскому рецепту Леонид Могдалов. Именно этот шашлык похвалил Александр Лукашенко, он сказал, что это самый вкусный шашлык, который он пробовал.

«Во-первых, хочу отметить, что никто заранее не знал, что на мероприятии будет присутствовать Президент. Многие считают, что мы о чем-то заблаговременно договорились, предложили свои варианты блюд. Это как минимум глупо звучит со стороны некоторых людей. Александр Григорьевич сам подошел к нашей палатке, после чего мы ему показали готовые блюда. Он ознакомился и лично определился, что ему попробовать. Никто не предполагал, что он выберет. И уж тем более я никак не мог повлиять на то, что он скажет про шашлык, приготовленный мной, — рассказывает собеседник», - подчеркнул шеф-повар в интервью с изданием «СБ. Беларусь сегодня».

Леонид Могдалов отметил, что сейчас работа ведётся в штатном режиме. Однако, звонков на счёт того, где можно попробовать «Президентский шашлык» стало много.

Шеф-повар считает, что самое главное это правильно подобрать мясо и соблюсти баланс специй. Каков алгоритм приготовления «Президентского шашлыка» и из-чего состоит маринад, читайте здесь.