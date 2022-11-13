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Общество

В Великих Луках состоялся благотворительный бал

В Доме Культуры железнодорожников в Великих Луках прошел благотворительный бал, на котором выступили ученики школ, колледжей и вузов города. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Хореограф великолукского ДК железнодорожников Эльвира Усейкина рассказала, что в городе впервые прошёл благотворительный бал. Это придумали не современники, а Екатерина ll, ребятами лишь была воплощена идея.

«Мы предполагали, что мероприятие посетят люди среднего возраста, но на приглашение откликнулась в основном молодежь Великих Лук. Бал – это не очень трудно, мы специально добавили в программу несложные танцы, которые можно выучить с минимальными затратами. Но, тем не менее, в мероприятии приняли участие те, кому это показалось интересным», - прокомментировала Эльвира Усейкина.

На благотворительном балу выступили пары старшеклассников из нескольких школ города, студенты ВМТК, ВГСХА, ВЛГАФК и ПГУПС, участники движения «Юнармия». В программу мероприятия вошли 8 танцев, некоторые из них были исполнены с участием зрителей. Помимо этого, на сцене ДК железнодорожников выступили и приглашенные гости: вокалистка Елена Крайнова, певец Виктор Розенштейн, иллюзионист Борис Ефремов и шоу-балет «Этуаль».

Своими впечатлениями о прошедшем мероприятии поделилась ученица школы N°2 Александра Максимова: «Мне очень понравился этот бал, юнармейцы не впервые собираются на подобного рода событии. Мы не только комфортно провели время, но и приняли участие в благотворительной акции».

Участникам и зрителям мероприятия также было предложено написать письма солдатам, которые находятся на приближенных к зоне проведения СВО территориях. Слова поддержки и добрые пожелания будут отправлены военнослужащим в город Валуйки Белгородской области вместе с гуманитарной помощью.

Отметим, что вырученные с продажи билетов средства будут перечислены в благотворительный фонд «Почёт» на счёт специальной акции, которая создана для поддержки семей участников СВО. Всего в акции приняли участие 45 человек.

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