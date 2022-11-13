Осмотр новых домов для переселения островичей произвела редакция

22:48, 13 ноября 2022, ПАИ

Строительную площадку нового многоквартирного дома на улице Больничной, предназначенного для переселения островичей из аварийного жилья, посетила редакция газеты «Островские вести».



На объекте произведено утепление внешних стен первого этажа здания, проложено заземление по контуру дома, вставлены пластиковые окна и поквартирные двери, сделана разводка подачи электричества, начаты малярные и штукатурные работы.Проложен питающий электрокабель к дому от подстанции седьмой школы.



«К 44-квартирному дому мы не заметили подведенной теплотрассы. Выяснилось, что квартиры будут отапливаться электричеством. Приготовление пищи будет производиться также на электроплитах», - сообщает газета.

На территории, примыкающей к дому, произведена часть работ по благоустройству. Построена парковка минимум на 30 автомобилей. Рядом с домом уже обозначена небольшая площадка под детский городок. Работы на объекте продолжаются.