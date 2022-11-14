Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до начала декабря

08:14, 14 ноября 2022, ПАИ

Граждане могут заявить о смене страховщика — фонда, в котором у них формируется накопительная часть пенсии (ПФР или НПФ), ежегодно до 1 декабря. О том, как сохранить пенсионные накопления без потери накопленного дохода, если решение о смене фонда принято, рассказал эксперт НПФ «Эволюция» Дмитрий Ключник.

По его словам, после первого декабря наступает «период охлаждения», который длится до конца года. В этот период подававшие заявления о переводе пенсионных накоплений россияне могут отказаться от принятого решения, уточняет агентство «Прайм».

Как пояснил специалист, есть два типа перевода пенсионных накоплений — срочный и досрочный. «Дело в том, что сумма накоплений, включая инвестдоход, в фонде фиксируется каждые пять лет после вступления в силу договора. При досрочной передаче средств в другой фонд инвестиционный доход, сформированный за период с последней фиксации, не переводится к новому страховщику», — отметил эксперт.

В зависимости от года вступления в силу договора, можно потерять инвестиционный доход за период до четырех лет, включая доход по итогам текущего года. При досрочном варианте (то есть до завершения пятилетнего периода) перевод средств происходит в следующем году.

Информацию о начале действия договора об обязательном пенсионном страховании можно посмотреть в личном кабинете фонда или заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги».