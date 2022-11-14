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Общество

Почти 8000 зараженных цветов уничтожат в Псковской области

Зараженные цветы обнаружили специалисты на складе временного хранения в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Северо-Западном управлении Россельхознадзора.

С 28 октября по 7 ноября в ходе фитосанитарного контроля 7885 свежих срезов цветов (розы, хризантемы и гипсофилы) и 28 саженцев кипариса было обнаружено опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с опасным карантинным объектом. Цветы и саженцы, выращенные в Нидерландах, Эквадоре, Эфиопии, Германии, Колумбии и Израиле, следовали автомобильным транспортом в Москву и Псков из Латвии и Литвы.

Проведённая в ФГБУ «Ленинградская МВЛ» лабораторная экспертиза подтвердила зараженность партий цветов и саженцев западным калифорнийским цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

«Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, то выпуск зараженной импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственников грузы подлежат уничтожению», - говорится в сообщении.

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Pergande) является одним из опасных вредителей сельскохозяйственных культур во многих странах мира. Он повреждает плодово-ягодные, овощные, декоративные, кормовые, технические и многие другие культуры более чем 60 семейств растений. Основной вред наносит в тепличных комплексах – угнетает рост растений, снижает продуктивность, ухудшает внешний вид, а также является переносчиком многих заболеваний, опасных для растений.

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