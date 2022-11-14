Создательница арт-студии Art Chill Out в Пскове выдвинута на «Народное признание»

14:04, 14 ноября 2022, ПАИ

Создательница арт-студии Art Chill Out в Пскове Юлия Моргунова выдвинута на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Призвание».

В своей заявке Юлия Моргунова отметила, что ещё полтора года назад была сотрудником полиции, но очень хотела посвящать свободное время творчеству, чтобы отвлекаться от работы и восстанавливать силы. Однако времени на это не хватало, и псковичка решила изменить свою жизнь.

Она отметила, что хотела не только сама заниматься творчеством, но и давать такую возможность другим людям. «Взять кисточку в руку и за три часа написать свою картину — это может каждый, причём неважно, есть опыт или нет», — уверена Юлия Моргунова.

Она начала проводить мастер-классы в ресторанах Пскова. «Я очень волновалась, ведь у меня нет художественного образования, а только экономическое и юридическое. Но девочки уходили с мастер-классов настолько окрыленные, что это придавало мне сил двигаться дальше самой и понять, что такой вид отдыха имеет большой отклик у людей», — рассказала художница.

Затем она нашла помещение и открыла собственное атмосферное пространство — арт-студию Art Chill Out. Теперь здесь Юлия Моргунова проводит мастер-классы, даёт частные уроки живописи, организует арт-свидания и вечеринки. Постепенно она расширяет возможности: недавно в студии появились занятия по работе с жидким акрилом (Fluid Art) и со смолой (ResinArt). Также Юлия Моргунова сотрудничает с дизайнерами интерьеров, пишет картины на заказ, расписывает стены и одежду, участвует в выставках.

В этом году премия «Народное признание» проводится уже в 13-й раз. За предыдущие годы её обладателями в разных номинациях стали около 200 жителей Псковской области, организаций, предприятий, творческих коллективов.

По итогам 2022 года премия будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Призвание», «Талант», «Инициатива», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление». О том, кто может выдвигаться в них, читайте здесь.

Как и в предыдущие годы, выдвигать и быть выдвинутым на соискание награды может любой, главное условие — претендент должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Подать заявку на участие можно на специальной странице «Народного признания». Для этого необходимо заполнить электронную форму. Заявки принимаются до 23 декабря.