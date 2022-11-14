Участок дороги в Пыталовском районе ввели в эксплуатацию после ремонта

23:00, 14 ноября 2022, ПАИ

Участок дороги Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой протяжённостью 10 километров ввели в эксплуатацию после ремонта в Пыталовском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Дорога проходит через село Вышгородок, где по пути расположены школа и детский сад. Приведены в порядок изношенное дорожное полотно, водопропускные трубы, произведено укрепление обочин, отремонтировано семь автобусных остановок», — рассказал он.

Общая стоимость контракта составила 323 миллиона рублей. «Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», — отметил губернатор.

Михаил Ведерников также добавил, что в следующем году ремонт продолжат ещё на одном участке дороги: километр 51+200 – километр 59+325.