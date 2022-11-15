Очевидцев ДТП четырёхлетней давности ищут в Псковской области

10:26, 15 ноября 2022, ПАИ

Очевидцев ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

20 сентября 2018 года около 13:30 в Струго-Красненском районе водитель мотоцикла Yamaha совершил касательное столкновение с мотоциклом марки Honda, после чего врезался в автомобиль «Валдай». В результате ДТП водитель Yamaha скончался на месте происшествия, а его пассажирка получила тяжелые травмы.

Всех, кто владеет информацией об этом ДТП, просят обратиться в дежурную часть УМВД России по Псковской области либо к следователю Васильеву Д. В. в кабинет №23 СО ОМВД России по Псковскому району.