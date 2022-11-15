В Великих Луках женщина попала в реанимацию после наезда «Ягуара»

10:19, 15 ноября 2022, ПАИ

Женщина пострадала в результате ДТП в Великих Луках. Авария произошла у дома № 17а на улице Горицкой 14 ноября в 16:30, сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

18-летний водитель автомобиля «Ягуар» при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода и при отсутствии такового в зоне видимости. Пешеход доставлена в реанимационное отделение больницы.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.