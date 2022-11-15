В Пскове мужчина вскрыл автомобиль и похитил около ста тысяч рублей

11:33, 15 ноября 2022, ПАИ

Около ста тысяч рублей похитил из вскрытого автомобиля житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, в областном центре днем 13 ноября из автомашины «Фольксваген Транспортер» было похищено 88 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан проживающий в Пскове ранее судимый мужчина 1989 года рождения, который подозревается в совершении кражи. Он дал признательные показания.

По версии следствия, пскович проходил по улице Леона Поземского и заинтересовался «Фольксвагеном», который стоял на улице. У него получилось открыть багажник автомобиля. Через него мужчина пробрался в салон и увидел мужскую сумку, в которой находились деньги. Забрав их, подозреваемый скрылся. Позднее на похищенные средства он купил продукты, спиртное, а также приобрел дорогой смартфон.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Проводится расследование, добавили в ведомстве.