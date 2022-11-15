Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Производство молока на предприятии в Новосокольниках выросло почти в 5 раз

Фото здесь и далее: Официальный Telegram-канал региона

Молочно-товарный комплекс ОАО «Красное знамя» в деревне Насва Новосокольнического района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Увеличение производственных площадей и внедрение современных технологий содержания, кормления и расширения генетического разнообразия животных за счет приобретения молодняка из других регионов позволили увеличить поголовье скота и рост производства молока в 4,7 раза», — говорится в сообщении.

Валовый надой за 10 месяцев этого года составил более 17 тысяч тонн. Все молоко поступает на перерабатывающие предприятия как высший сорт.

Отметим, что осенью 2019 года губернатор принимал участие в закладке камня на месте создания предприятия. По словам его директора, камень сохранился до сих пор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Александр Котов о бюджете-2023: Поработать придётся больше обычного
15 ноября 2022

Производство молока на предприятии в Новосокольниках выросло почти в 5 раз
15 ноября 2022

Юрист объяснил, что делать, если прислали «грабительскую» квитанцию за ЖКУ
15 ноября 2022

Более чем на 20% подорожали новостройки в России с начала года
14 ноября 2022

В России жилищно-коммунальные услуги вырастут в цене с 1 декабря
10 ноября 2022

В РФ ожидается снижение ставок по ипотеке, если не будет расти инфляция
10 ноября 2022

Более миллиона рублей выручили псковские участники проекта «Вкусная пятница»
10 ноября 2022

Госдума освободила от налогов матпомощь мобилизованным

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...