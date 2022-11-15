Производство молока на предприятии в Новосокольниках выросло почти в 5 раз

14:54, 15 ноября 2022, ПАИ

Молочно-товарный комплекс ОАО «Красное знамя» в деревне Насва Новосокольнического района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Увеличение производственных площадей и внедрение современных технологий содержания, кормления и расширения генетического разнообразия животных за счет приобретения молодняка из других регионов позволили увеличить поголовье скота и рост производства молока в 4,7 раза», — говорится в сообщении.

Валовый надой за 10 месяцев этого года составил более 17 тысяч тонн. Все молоко поступает на перерабатывающие предприятия как высший сорт.

Отметим, что осенью 2019 года губернатор принимал участие в закладке камня на месте создания предприятия. По словам его директора, камень сохранился до сих пор.