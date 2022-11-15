Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Меморил на месте гибели Александра Матросова отремонтируют

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Локнянского района Ниной Степановой. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития территории, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Нина Степанова доложила Михаилу Ведерникову об основных направлениях деятельности. Глава муниципалитета подчеркнула, что в части улучшения инфраструктуры основными проектами 2022 года стало благоустройство поселкового парка по программе «Формирование комфортной городской среды», а также создание «Точки роста» в Подберезенской средней школе и ремонт спортивного зала в Локнянской средней школе по нацпроекту «Образование».

«Спортзалы в школах района теперь все отремонтированы», — подчеркнула Нина Степанова.

Жители Локнянского района в этом году также проявили активность при рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства. В следующем году предполагается обустроить тротуар на одной из центральных улиц Локни, который ведет к автобусной станции и поселковой бане.

«Районный центр меняется, становится комфортнее, — подчеркнул  губернатор, — но работы еще много. Нужно по максимуму использовать все действующие механизмы, которые помогут улучшить качество городской среды и жизни людей». Правительство региона со своей стороны, при необходимости, готово помогать муниципалитету в составлении проектно-сметной документации, добавил он.

По итогам рабочей встречи с главой Михаил Ведерников встретился с активом Локнянского района. Один из вопросов касался празднования в 2024 году 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В годы Великой Отечественной войны, в локнянских лесах он совершил свой, ставший легендарным, подвиг и здесь же, на поле под Чернушками, был похоронен.

Михаил Ведерников ответил, что правительство региона, безусловно, окажет дополнительную поддержку в организации памятных мероприятий, а также в ремонте памятного знака, установленного на месте гибели бойца.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

15 ноября 2022

Большая детская площадка появилась в парке Новосокольников
15 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Снежный Псков
15 ноября 2022

До -3 градусов ожидается в Псковской области 16 ноября
15 ноября 2022

Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области
15 ноября 2022

Псковичей призвали достать вещи с чердака и помочь животным
15 ноября 2022

Георгий Василевич оценил эффективность «Пушкинской карты»
15 ноября 2022

Поступила первая заявка в номинации «Событие» премии «Народное признание»
15 ноября 2022

Банк России выпустит монеты с Антошкой из «Веселой карусели»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...