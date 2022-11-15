Меморил на месте гибели Александра Матросова отремонтируют

15:10, 15 ноября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Локнянского района Ниной Степановой. Они обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития территории, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Нина Степанова доложила Михаилу Ведерникову об основных направлениях деятельности. Глава муниципалитета подчеркнула, что в части улучшения инфраструктуры основными проектами 2022 года стало благоустройство поселкового парка по программе «Формирование комфортной городской среды», а также создание «Точки роста» в Подберезенской средней школе и ремонт спортивного зала в Локнянской средней школе по нацпроекту «Образование».

«Спортзалы в школах района теперь все отремонтированы», — подчеркнула Нина Степанова.

Жители Локнянского района в этом году также проявили активность при рейтинговом голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства. В следующем году предполагается обустроить тротуар на одной из центральных улиц Локни, который ведет к автобусной станции и поселковой бане.

«Районный центр меняется, становится комфортнее, — подчеркнул губернатор, — но работы еще много. Нужно по максимуму использовать все действующие механизмы, которые помогут улучшить качество городской среды и жизни людей». Правительство региона со своей стороны, при необходимости, готово помогать муниципалитету в составлении проектно-сметной документации, добавил он.

По итогам рабочей встречи с главой Михаил Ведерников встретился с активом Локнянского района. Один из вопросов касался празднования в 2024 году 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. В годы Великой Отечественной войны, в локнянских лесах он совершил свой, ставший легендарным, подвиг и здесь же, на поле под Чернушками, был похоронен.

Михаил Ведерников ответил, что правительство региона, безусловно, окажет дополнительную поддержку в организации памятных мероприятий, а также в ремонте памятного знака, установленного на месте гибели бойца.