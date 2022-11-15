Юные великолучане отправили открытки в коррекционный интернат

17:11, 15 ноября 2022, ПАИ

Семиклассники из школы № 1 города Великие Луки подписали и отправили добрые открытки ученикам коррекционного дома-интерната. Об этом поступке рассказала учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова 13 ноября, во Всемирный день доброты.

«Ко мне на II Форуме классных руководителей, на встрече с активистами, подошла участница форума (было всё так стремительно, что я даже не успела спросить её имя) и попросила именно моих детей отправить в коррекционный дом-интернат открытки для второклассников, чтобы они верили в добро. Почему я? Да потому, что меня уже знают очень-очень многие по участию в ФКР, Классной теме! И значит, верят мне», — написала преподаватель на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам педагога, ребята поддержали идею. Никто не отказался, и все с удовольствием подписывали открытки-малышки для особенных детей – учеников второго класса. Каждый почувствовал, как важно делать добрые поступки и дарить тепло, отметила преподавательница.

«Делайте и вы мир лучше! Это в ваших силах! Маленькими шажками к добру», — призывает Татьяна Рассолова.