Пскович попросил депутата спасти конюшню в деревне Богданово

15:41, 15 ноября 2022, ПАИ

Житель Псковской области Владимир Ишимов обратился к депутату областного Собрания Владимиру Кузю с просьбой помочь решить сложную ситуацию со строительством конюшни конноспортивного клуба в деревне Богданово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Энтузиаст конного спорта рассказал, что ещё в 2011 году взял в аренду землю для строительства конюшни и занятий конкуром. По его словам, когда заросший участок был приведён в порядок, соседи оказались недовольны близостью конюшни и стали предъявлять претензии.

«Чтобы получить разрешение на строительство, я заказывал геологическую, экологическую и шумовую экспертизы, а когда начали строить, то выяснилось, что в геодезических документах есть наложение границ соседних участков. Из-за этой ошибки конюшня оказалась на другом участке», — изложил своё видение ситуации Владимир Ишимов.

Соседи обратились с иском в суд, который встал на их сторону и вынес постановление о сносе недостроенной конюшни.

«У меня дети занимались, мы три года готовились к соревнованиям. Я ни копейки у государства не взял – конюшню строил на собственные средства, двух коней сам покупал, одного подарили», — поделился переживаниями Владимир Ишимов.

Владимир Кузь ознакомился с представленными документами, после чего обратился по телефону за разъяснениями к первому заместителю главы администрации Псковского района Святославу Колинко.

Представитель органа местного самоуправления заявил, что «муниципальный земельный контроль туда раз десять выезжал». Святослав Колинко отметил, что по-человечески симпатизирует тренеру-энтузиасту, но формально строительство конюшни велось незаконно. Кроме того, арендатор по забывчивости нарушил сроки продления аренды, и на этом основании договор с ним был расторгнут.

Выслушав разные позиции, Владимир Кузь признался, что искренне хотел бы поддержать конноспортивный клуб, в котором увлечённо занимаются и дети, и взрослые. «Вопрос сложный, поэтому не обещаю, что удастся его решить, но обещаю, что приложу максимум усилий. Если, с точки зрения закона, мы что-то сможем сделать, то обязательно вам помогу», — заверил посетителя общественной приёмной депутат.