Госдума приняла закон о пособии для беременных и семей с детьми

15:46, 15 ноября 2022, ПАИ

Госдума в основном чтении приняла закон о пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, сообщает ТАСС.

При этом предусматривается применение комплексной оценки нуждаемости граждан в пособии, включающей оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. Так, размер пособия может составлять 50 %, 75 % или 100 % от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Как отмечают в правительстве, благодаря введению пособия с 1 января следующего года в России будет выстроена единая и комплексная адресная поддержка, которой будут охвачены семьи, воспитывающие порядка 9,2 млн детей.

Пособие призвано объединить несколько действующих: ежемесячное пособие беременной женщине, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.