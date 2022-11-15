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Общество

Салон красоты BabaBarber в Пскове пополнил список кандидатов на «Народное признание»

Салон красоты BabaBarber в Пскове пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут в номинации «Сервис».

Салон красоты BabaBarber открылся в Пскове в мае 2021 года. Здесь занимаются мужскими, женскими, детскими стрижками, восстановлением и окрашиванием волос, плетением дредов, также в салоне работает ногтевой сервис.

«В первую очередь, это территория красоты, где рады всем, независимо от пола и возраста. К нам можно с детьми любого возраста, с животными, компанией или семьей. Мы работаем мы в любое время суток, удобное клиенту, главное - по предварительной записи. Всегда угощаем наших гостей вкусным чаем со сладостями», - отметила в своей заявке создательница салона Светлана Рюмина.

Она уверяет, что, в первую очередь, в своих клиентах они с супругом ценят индивидуальность и помогают её подчеркнуть.  «Основная наша идея — мы для людей! Работаем по любви и всегда с позитивом к нашим гостям», - сказала Светлана Рюмина.

В этом году она также стала технологом бренда Bouticle в Пскове и теперь ведёт обучение мастеров.

Общественная премия Псковской области «Народное признание-2022»  стала уже 13-й по счёту. Впервые она была вручена по итогам 2010 года. За это время «Народное признание» получили порядка 200 финалистов — это жители Псковской области, творческие коллективы, предприятия, организации.

В этом году премия будет присуждаться в 12-ти номинациях: «Наша марка», «Инициатива», «Бизнесмен года», «Призвание», «Сервис»,«Рекорд», «Поступок», «Талант», «Защита»,  «Открытие»,«Событие», «Экомышление». 

Заявку на соискание награды можно подать на специальной странице «Народного признания», где также размещена подробная информация о номинациях. Чтобы выдвинуть своего номинанта, необходимо заполнить электронную форму. Принимаются заявки до 23 декабря.

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