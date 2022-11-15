Псковские реставраторы спасли от ржавчины клад из музейного квартала

16:30, 15 ноября 2022, ПАИ

Псковские реставраторы спасли от ржавчины клад из музейного квартала, часть которого стала выставкой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка Псковского музея-заповедника «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи», не так давно открывшаяся в отреставрированных Поганкиных палатах, с самого начала своей работы пользуется особенным спросом среди жителей и гостей города. На выставке представлена часть крупнейшей и богатейшей находки псковских археологов – клада 2016 года, обнаруженного в Пскове рядом с музейным кварталом.

Сейчас гости выставки могут насладиться ее экспонатами во всем их блеске и великолепии, но первоначальное состояние монет и других предметов было не таким привлекательным. Тому, что сегодня можно увидеть, предшествовали долгие месяцы скрупулезной, напряженной и терпеливой работы профессионалов.

«Была проделана огромная и очень продолжительная работа. Все вещи поступили в сложнейшем состоянии, они были очень загрязнены и поражены продуктами коррозии. Такие вещи были, которые раз в жизни держишь в руках. И работать с ними было, конечно, очень интересно», – поделилась начальник отдела научной реставрации и консервации Псковского музея-заповедника Наталья Серова.

Разбор клада совместной группой, состоявшей из археологов, музейных хранителей и реставраторов, началась почти сразу после его обнаружения. Раскоп еще не был завершен, а в камеральной лаборатории уже велась работа по фотофиксации, обезжириванию, расчистке, промывке, консервации, атрибуции и учету предметов клада. Сохранность клада была крайне плачевна, так как большая часть предметов, в том числе монет была сокрыта в жестяных банках, а это неизбежно привело к тому, что даже драгоценные металлы были сплошь покрыты продуктами железной коррозии – ржавчиной.

«Это было необыкновенно увлекательно, но сложно – работа не каждодневная, со многими вещами мы сталкивались впервые, и нужно было принимать действенные решения: как составлять описи, как маркировать и так далее. Важно было не упустить даже малую толику информации», – рассказала автор и куратор выставки «Клады великих потрясений», старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Татьяна Ершова.

Еще на этапе камеральной разборки внимание исследователей привлек тряпичный мешочек, в который, предположительно, было завернуто нечто, что нужно было отделить от остального. Именно в этом мешочке была найдена одна из «жемчужин» клада – уникальный Бородовой знак 1699 года, единственный аналог которому хранится в Государственном Эрмитаже. Знак был с буквенной датой и в отличной сохранности.

Особенной нумизматической редкостью является также одна неброская на вид медная монета – Петровская полуполушка, равная 1/8 копейки. Это пробная монета, которая чеканилась в Российской империи при Петре I в 1700 году. До этого момента информация о ней хранилась лишь в исторических документах и описаниях частных коллекций, а теперь посетители могут воочию увидеть этот экспонат.

16 ноября в 14:00 состоится сборная экскурсия по выставке. Телефон для справок: 8 (8112) 66 33 11.