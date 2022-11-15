День правовой помощи детям организуют в Псковской области

17:40, 15 ноября 2022, ПАИ

Ко Всероссийскому дню правовой помощи детям присоединится Псковская область. Как пройдет мероприятие, рассказали специалисты во время брифинга в медиацентре ПАИ.

Акция по правовому просвещению детей проводится ежегодно, в этот раз она пройдет 18 ноября. Мероприятия проходят в формате «вопрос-ответ» или круглого стола. «В эту пятницу на 46 площадках, которые предоставил комитет по образованию Псковской области, под эгидой псковской Ассоциации юристов будут работать сотрудники УМВД, УФССП, комитета социальной защиты, адвокаты, нотариусы и так далее. Их цель - дать консультацию, совет, оказать помощь детям и их законным представителям, а также тем, у кого есть вопросы», — сказал председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов.

В этом году акция будет проходить с 14:00 до 17:00. «Мы постараемся, чтобы на всех площадках присутствовали специалисты разных уровней, разных ведомств. Аудиторией являются в основном дети, частично родители. Хотелось бы в будущем охватить и преподаватель учреждений», — отметила президент Нотариальной палаты Псковской области, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Валентина Николаева.

Помимо правового просвещения, у детей будет возможность ознакомиться с интересующими профессиями. «Мне кажется, проведение этой акции в правовом просвещении детей играет важнейшую роль. Особенно тех детей, которые находятся в организациях для детей-сирот. Сейчас у нас там находится 141 ребенок, в основном подростки. Для детей-сирот будет работать представительное юридическое сообщество, и это дает возможность детям познакомиться с профессией правоохранительных органов, можно выбрать такую профессию в дальнейшем, поинтересоваться более детально у профессионала о навыках, которые необходимо приобрести», — обратила внимание начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова.

Пункты юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства будут развернуты не только в Пскове, но и в муниципальных образованиях. Всего будет организовано более 50 площадок, список можно посмотреть по ссылке.