Осужденные ИК-3 выполняют заказы для предприятия региона

18:35, 15 ноября 2022, ПАИ

Исправительную колонию № 3 УФСИН России по Псковской области и одну из крупнейших областных фабрик по производству обуви долгое время связывают надежные партнерские отношения. Об этом Псковскому агентству информации сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Осужденные, отбывающие наказание в учреждении, качественно и в короткие сроки выполняют заказы на изготовление изделий из иглопробивного полотна.

Основная часть технологического процесса запущена и успешно функционирует уже более 6 лет. За это время наработан опыт производства манжет и вкладышей из спецматериала. Сейчас осваивается пошив нового вида вкладыша – из флиса. Мягкая комплектующая применяется для сохранения температурного режима в обуви, обеспечивая тепло и комфорт при ношении. Размерный ряд широк и предназначен для мужчин, женщин и детей.

Всего с начала запуска производства на швейном участке ИК-3 УФСИН России по Псковской области изготовлено более полумиллиона пар деталей. Сотрудничество с фабрикой продолжается, стороны поддерживают деловые контакты, нацеленные на укрепление взаимодействия между бизнес-структурой и системой исполнения наказаний.