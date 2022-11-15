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Политика

Проект бюджета на 2023 год внесён в Псковскую городскую Думу

В Псковскую городскую Думу внесён проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ города.

Администрация города Пскова внесла на рассмотрение в Псковскую городскую Думу проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

Общий объём доходов на 2023 год запланирован в сумме 6 246,9 млн рублей, общий объём расходов — 6 396,7 млн рублей. Общий объём доходов на 2024 год запланирован в сумме 6 477,2 млн рублей, общий объём расходов — 6 519 млн рублей. Общий объём доходов на 2025 год запланирован в сумме 6 005,4 млн рублей, общий объём расходов — 5 958,7 млн рублей.

Проект бюджета города на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов сформирован по программному принципу на основе 15 действующих муниципальных программ.

Основной финансовый документ города Пскова в ближайшее время будет рассмотрен думскими комитетами, также состоятся публичные слушания по проекту. Рассмотрение законопроекта пройдёт в двух чтениях на сессиях Псковской городской Думы.

Проведение очередной сессии ПГД предварительно планируется на 25 ноября.

 

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