Турнир по шахматам на первенстве школы прошёл в Усвятах

20:34, 15 ноября 2022, ПАИ

В Усвятской школе прошёл турнир по шахматам на первенство школы, сообщает газета «Новая жизнь».

Соревнование проводилось с использованием материально-технического оборудования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В состязании участвовали три возрастные категории: мальчики из 5-6-х классов, девочки из 5-6-х классов и мальчики из 8-9-х классов. Победителя определяли в каждой возрастной категории.

На вершину пьедестала почёта по итогам турнира поднялись Полина Алексеенко, Николай Храбрый и Пётр Горский. Второе место завоевали Ксения Мурсеева, Иван Емельянов и Андрей Горский. Третье место заняли Илья Корабухин, Екатерина Левакова, Матвей Алексеев.