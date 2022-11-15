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Политика

Человек погиб при взрыве сбитой над Белгородом ракеты

Один человек погиб, один ранен при уничтожении ракеты «Точка-У» над Белгородской областью, сообщает ТАСС.

Система ПВО сбила ракету «Точки-У» над Валуйками в Белгородской области, в результате чего есть один погибший и одна пострадавшая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник.

«Наша система ПВО сбила над Валуйками «Точку-У». По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей, которая доставлена в ЦРБ (центральная районная больница. — Прим. ТАСС). Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается», — написал Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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