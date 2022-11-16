Квартиру приобрели для многодетной семьи в Себежском районе

16:07, 16 ноября 2022, ПАИ

Трёхкомнатную квартиру приобрели для многодетной семьи в Себежском районе, сообщил глава муниципалитета Леонид Курсенков в своем Telegram-канале.

«Реализовали возможность по обеспечению 3‑комнатной квартирой многодетной семьи. Из маневренного фонда района предоставили жилое помещение семье погорельцев», — рассказал он.

Леонид Курсенков сообщил, что всего в рамках программы переселения из аварийного жилого фонда приобретено и предоставлено жителям района 35 жилых помещений.

Ранее сообщалось, что в 2022 году администрация Себежского района купила и предоставила восемь жилых помещений для детей-сирот: два жилых помещения — в посёлке Идрица и шесть — в Себеже.