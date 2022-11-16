Следователи проводят проверку по факту отравления подростков в Острове

16:35, 16 ноября 2022, ПАИ

В Острове следователи проводят проверку по факту отравления подростков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

16 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об оказании медицинской помощи учащимся школы в городе Острове. Сейчас по данному факту следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, инцидент произошёл около 11:00 16 ноября, когда неизвестный распылил в помещении школы газовый баллончик. Медицинская помощь потребовалась 16-ти школьникам, 15 из которых уже отпущены домой.

После проветривания занятия в школе возобновили. О происшествии сразу сообщили в комитет по образованию Пскова. В настоящее время следователи проводят проверку по установлению всех обстоятельств произошедшего.