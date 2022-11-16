ВИДЕОФАКТ Стадо пешеходов

17:41, 16 ноября 2022, ПАИ

Стадо косуль вышло на дорогу в Порховском районе. Видео с животными на трассе прислал автомобилист в редакцию газеты «Порховский вестник».

«Водители, будьте осторожны! Дикие животные выходят на проезжую часть», - отмечается в сообщении.

Напомним, что во избежание аварии с животными, которые выходят из леса, необходимо соблюдать скоростной режим и внимательно следить за происходящим на трассе. Также специалисты рекомендует как можно чаще пользоваться дальним светом фар.