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Происшествия

ВИДЕОФАКТ Стадо пешеходов

Стадо косуль вышло на дорогу в Порховском районе. Видео с животными на трассе прислал автомобилист в редакцию газеты «Порховский вестник».

«Водители, будьте осторожны! Дикие животные выходят на проезжую часть», - отмечается в сообщении.

Напомним, что во избежание аварии с животными, которые выходят из леса, необходимо соблюдать скоростной режим и внимательно следить за происходящим на трассе. Также специалисты рекомендует как можно чаще пользоваться дальним светом фар. 

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