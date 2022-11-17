Опубликована статистика преступлений на Запсковье

13:02, 17 ноября 2022, ПАИ

23 преступления совершили на территории Запсковья за год, сообщил депутат Псковской городской Думы по округу № 12 Григорий Стороненков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из 23 преступлений 11 раскрыл участковый. Кроме того, за указанный период привлечено к административной ответственности 55 человек. «За мелкое хулиганство – 18, за распитие спиртных напитков – пять. Рассмотрено 390 заявлений и сообщений граждан. В помощь участковым привлекаются сотрудники других подразделений, в том числе для оповещения граждан о мерах безопасности и о том, как уберечь свои средства от мошенников», — рассказал Григорий Стороненков.

Отметим, 15 ноября жители округа № 12 выслушали отчет о работе участкового уполномоченного полиции в 2022 году. В ходе встречи среди прочего был поднят вопрос появления нетрезвых в районе паба на улице Алехина, 6а.

Правоохранители порекомендовали гражданам обращаться по телефону в дежурную часть – ближайший наряд ППС приедет на вызов. «Чтобы убедиться в том, что ваше обращение не будет оставлено без внимания, при звонке в дежурную часть можно сразу узнать номер, под которым заявление зарегистрировано в книге учета преступлений. Кроме того, это место патрулируют народные дружинники и сотрудники ППС (три дня в неделю)», — отметил Стороненков.