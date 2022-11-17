Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Непригодное в пищу кунжутное масло выявлено в Бурачках

Потенциально непригодное в пищу кунжутное масло выявлено Управлением Россельхознадзора в Псковской области, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба ведомства.

В праздничные выходные в Псковской области государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в ФКП «Бурачки» был установлен факт недостоверного декларирования партии нерафинированного кунжутного масла.

2,3 тонны готовой продукции, произведённой в Германии, следовали автотранспортным средством в Чебоксары.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора при проверке декларации о соответствии было установлено, что в протоколе испытаний отсутствовали сведения об исследованиях образца кунжутного масла по показателям ГМО. Таким образом, были нарушены требования технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз 2,3 тонны нерафинированного масла на территорию Российской Федерации запрещён.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 ноября 2022

Школа искусств проводит концерты для школьников в Себеже
17 ноября 2022

Начались работы по установке модульной бани в Пыталово
17 ноября 2022

Непригодное в пищу кунжутное масло выявлено в Бурачках

17 ноября 2022

«Титан-Полимер» надеется найти достойные кадры с помощью конкурса «Лидер года»
17 ноября 2022

Николай Красиков рассказал, как волонтёры помогают выхаживать недоношенных детей
17 ноября 2022

ФОТОФАКТ Более 50 кг лисичек собрал грибник в лесу под Петербургом
17 ноября 2022

В Госдуме предлагают выделять детям пособия на Новый год
17 ноября 2022

ВИДЕО Волонтеры в Стругах Красных вяжут одежду для новорожденных


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...