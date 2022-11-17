Непригодное в пищу кунжутное масло выявлено в Бурачках

18:35, 17 ноября 2022, ПАИ

Потенциально непригодное в пищу кунжутное масло выявлено Управлением Россельхознадзора в Псковской области, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба ведомства.

В праздничные выходные в Псковской области государственным инспектором Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки в ФКП «Бурачки» был установлен факт недостоверного декларирования партии нерафинированного кунжутного масла.

2,3 тонны готовой продукции, произведённой в Германии, следовали автотранспортным средством в Чебоксары.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора при проверке декларации о соответствии было установлено, что в протоколе испытаний отсутствовали сведения об исследованиях образца кунжутного масла по показателям ГМО. Таким образом, были нарушены требования технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз 2,3 тонны нерафинированного масла на территорию Российской Федерации запрещён.