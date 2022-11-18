Фестиваль гусельной музыки в Красногородском районе выдвинут на премию «Народное признание»

08:55, 18 ноября 2022, ПАИ

Фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона», который впервые состоялся в этом году в Красногородском районе, пополнил список претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022». Он выдвинут на награду в номинацию «Открытие».

Фестиваль был приурочен к Году культурного наследия народов России и состоялся 19 августа, когда жители Граинского края отмечают престольный праздник — Спас. Место для проведения фестиваля было выбрано неслучайно: в Граинской волости в начале ХХ века жили гусляры-самоучки Е. С. Савельева, И. П. Михайлов, С. М. Михайлов, Т. И. Баринова. По названию деревень, в которых они проживали, созданы этнографические образцы гуслей «Авдоши» и «Мехово».

На праздник собрались почитатели гусельной музыки Псковской области и соседних регионов. В течение дня жители и гости района могли услышать гусельную музыку в исполнении профессионалов и любителей из Псковской области и Санкт-Петербурга, поучаствовать в мастер-классах, посетить музей крестьянского быта на базе Платишинского сельского клуба, отведать угощения и принять участие в играх. На площадках фестиваля были организованы ремесленные ряды, для детей работали аттракционы.

Цель фестиваля - сохранить нематериальное культурное наследие Граинского края через возрождение традиции гусельной музыки на месте исторической памяти знаменитых псковских гусляров, чьё творчество сегодня почитается российскими этномузыкантами. Его организаторами стали областной Центр народного творчества, Красногородское районное досуговое объединение, Платишинский сельский клуб при участии администрации Красногородского района и поддержке комитета по культуре Псковской области.

Премия «Народное признание» проводится уже в 13-й раз. В предыдущие годы были принято около 2 тысяч заявок, а обладателями награды стали порядка 200 финалистов премии.

В этом году премия будет присуждена в 12 номинациях: «Открытие», «Сервис», «Призвание», «Талант», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Событие», «Экомышление», «Наша марка», «Инициатива». Подробнее о номинациях можно почитать здесь.

Заявки на соискание премии принимаются до 23 декабря. Подать их можно на странице «Народного признания», где необходимо заполнить электронную форму.