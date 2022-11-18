22 ребёнка-пешехода пострадали в ДТП в Псковской области с начала года

10:33, 18 ноября 2022, ПАИ

22 дорожно-транспортных происшествия с участием детей-пешеходов произошло в Псковской области с начала года, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В данных ДТП 22 ребёнка получили травмы различной степени тяжести, еще один погиб.

«Статистика дорожно-транспортных происшествий свидетельствует, что дети нередко оказываются в аварийных ситуациях, причем зачастую причиной ДТП становятся сами дети», — заметили в ведомстве.

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно в третье воскресенье ноября проводится Всемирный день памяти жертв ДТП. В этом году День памяти проходит 20 ноября. В преддверии этой даты сотрудники Госавтоинспекции региона провели несколько профилактических встреч со школьниками Псковского района и в игровой доступной форме напомнили детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.