Безопасность автобусных перевозок проверили в Пскове

11:10, 18 ноября 2022, ПАИ

Профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, провели в Пскове с 7 по 13 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГИБДД УМВД России по городу.

11 ноября сотрудники Госавтоинспекции организовали рейд по пресечению нелегальных пассажирских перевозок и повышению безопасности дорожного движения. В отношении водителей автобусов составлены два материала по статье 12.5 КоАП.

С начала года состоялось 14 мероприятий по контролю за обеспечением безопасности при перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом. За 10 месяцев выявлено 57 нарушений правил дорожного движения, допущенных водителями автобусов.