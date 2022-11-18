Алеся Михачёва: Депутат не может решить сразу все вопросы на месте

13:53, 18 ноября 2022, ПАИ

Важность обратной связи с гражданами подчеркнула депутат Псковской городской Думы по округу № 2 Алеся Михачёва на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Выборы прошли, а люди по-прежнему хотят проводить встречи. Две недели назад мы выезжали на улицу Металлистов, где присутствовало большое количество жителей на собрании. Все-таки надо информировать граждан, так как они не всегда знают, какие у них есть возможности, что можно и что нельзя делать. Иногда наши избиратели думают, что депутат должен прийти и сразу решить всё на месте», – рассказала Алеся Михачёва.

Также, по ее словам, люди не всегда знают, что можно писать депутатам в соцсетях, и доносят информацию на встречах. «Есть жильцы домов, которые не собираются на встречи, а в частных секторах идет своя жизнь, – заметила депутат. – А есть очень активные жители, которые хотят сделать свою территорию лучше. Например, у жильцов в домах на улице Металлистов были проблемы с освещением, и они самостоятельно закупили светильники и установили их. На данный момент они хотят собрать территориальное общественное самоуправление».