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Общество

Псковский хирург рассказал, почему после первой операции у него «тряслись руки»

Государственной наградой РФ за заслуги в здравоохранении — медалью Луки Крымского наградили заведующего отделением общей хирургии Псковской областной клинической больницы Дениса Федорова. 

Фото: Денис Федоров

«У врача с пациентом должны быть доверительные отношения. Если пациент не доверяет доктору, то врач должен постараться его расположить к себе. Люди все разные: кто-то настроен скептически, кто-то агрессивно. В основном все понимают, что надо лечиться, что иногда лечение требуется длительное. Стараемся найти понимание с каждым пациентом», - отметил он.

Подробнее о том, почему после первой операции у него «тряслись руки», пути в профессию и какие изменения сегодня она претерпевает, врач рассказал в интервью «Псковской правде».

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