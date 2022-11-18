Мужчина пострадал в результате ДТП с КамАЗом в Великолукском районе

20:40, 18 ноября 2022, ПАИ

В 12:39 в Великолукском районе на 5-м километре автодороги Великие Луки – Новосокольники 38-летний водитель, управляя КамА3ом, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда».

В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах.