Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Мужчина пострадал в результате ДТП с КамАЗом в Великолукском районе

В 12:39 в Великолукском районе на 5-м километре автодороги Великие Луки – Новосокольники 38-летний водитель, управляя КамА3ом, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда».

Фото: ГИБДД по Псковской области

В результате ДТП пострадал 29-летний пассажир.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дорогах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 ноября 2022

Мужчина пострадал в результате ДТП с КамАЗом в Великолукском районе

18 ноября 2022

Два человека пострадали в результате столкновения с большегрузом в Печорском районе

18 ноября 2022

Пожарные ликвидировали возгорание бани

18 ноября 2022

Волк загрыз собаку в Псковском районе
18 ноября 2022

60 деталей локомотива похитил дновец на рабочем месте
18 ноября 2022

Более 100 ампул с тестостероном нашли псковские таможенники у украинца
18 ноября 2022

22 ребёнка-пешехода пострадали в ДТП в Псковской области с начала года
18 ноября 2022

Volkswagen вылетел с трассы в Островском районе, пострадала водитель

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...